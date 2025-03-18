Силуанов: Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Минфин подготовит предложения по большой приватизации, считает подходящим текущее время, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, ведомство подготовит соответствующие предложения.

— У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей, — рассказал министр.