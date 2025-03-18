Администрация Альметьевского района сообщила об уровне воды в реке Степной Зай

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Администрация Альметьевского района сообщила о ежедневном мониторинге уровня воды в реке Степной Зай в рамках противопаводковых мероприятий. На сегодняшний день отметка составляет 0,23 метра, что значительно ниже критического уровня в 2 метра.

— Повышение уровня воды не наблюдается, ситуация под контролем, — сообщает пресс-служба в телеграм-канале.

Напомним, что в республике ведется активная подготовка к весеннему паводку. В соседней Казани, по словам начальника Управления гражданской защиты исполкома Сергея Чанкина, как такового паводка не ожидается, но учитывается возможность циклона с обильными осадками в виде снега и дождя. В зону подтопления в Казани могут попасть территории в ряде жилых массивов, где проживает около 2,2 тыс. человек.

В Альметьевском районе администрация продолжает следить за ситуацией.

Рената Валеева