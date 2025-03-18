На Горьковском шоссе в Казани разрешили ехать со скоростью 80 км/ч

Фото: Динар Фатыхов

В Комитете по транспорту Казани исполкома города сообщили об изменении скоростного режима на Горьковском шоссе. Теперь автомобилисты могут двигаться со скоростью 80 км/ч от перекрестка с улицей Осиновской в сторону выезда из Казани и на въезде до него.

Такие меры приняты в связи с благоприятными дорожными условиями. Они направлены на увеличение пропускной способности магистралей, где нет пешеходных переходов на одном уровне.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе завершилась в декабре прошлого года. На протяжении 11,3 км — такова длина всего шоссе — полностью ликвидировали светофоры и наземные пешеходные переходы. По задумке, это снизит количество заторов.

