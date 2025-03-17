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ФАС предложила ведущим ретейлерам ограничить наценки на продукты

17:06, 17.03.2025
ФАС предложила ведущим ретейлерам ограничить наценки на продукты
Фото: Мария Зверева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к крупнейшим торговым сетям с предложением присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. Эта мера направлена на повышение ценовой доступности социально значимых продуктов питания для граждан. Об этом сообщили в «Парламентской газете».

ФАС совместно с другими органами власти работает над привлечением производителей, торговых сетей и отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные продовольственные товары. Служба обратилась к сетям, которые ранее не приняли на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и компании интернет-торговли (АКИТ) вместе с ретейлерами, не присоединившимися к инициативе, также предлагают проработать вопрос о взятии на себя добровольных обязательств. В случае положительного решения сети направят в ФАС данные о товарных позициях, по которым будут взяты обязательства.

  • По мнению ведомства, присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит ценовую доступность социально значимых продуктов и конкурентоспособность этих сетей.

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