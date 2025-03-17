Приложение «Яндекс Go» столкнулось с массовым сбоем
Пользователи приложения «Яндекс Go» сообщают о сбоях в его работе, согласно данным сервиса Downdetector. На 17 марта количество жалоб достигло 1 101.
Среди основных проблем, с которыми столкнулись пользователи, 44% жалоб касаются мобильного приложения, 34% — сайта, 13% — сервиса, 5% — личного кабинета, а 2% — общих сбоев.
- Многие пользователи выражают недовольство в комментариях, указывая на трудности с доступом к различным функциям приложения.
«Ведомости» сообщили, что в пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие временных трудностей и уведомили, что специалисты компании работают над их устранением.
— У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам, — уточнили в компании.
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