Митрополит Кирилл поблагодарил Минниханова за воссоздание храма Николы Тульского

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с архипастырями Татарстанской митрополии в здании Казанского епархиального управления.Об этом сообщила его пресс-служба.

Во встрече приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил, а также заместитель руководителя Администрации раиса РТ — руководитель департамента раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Митрополит Кирилл выразил Рустаму Минниханову благодарность за постоянную поддержку Церкви в реализации важных проектов, таких как воссоздание храма Николы Тульского и зданий корпусов на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря, храма-памятника Нерукотворного Образа на реке Казанке.

Митрополит Кирилл также рассказал о текущей деятельности епархий митрополии, включая гуманитарную миссию в зоне проведения СВО, социальную, образовательную и молодежную работу.

В ходе встречи архипастыри обсудили с Миннихановым вопросы, касающиеся деятельности Русской Церкви на территории Татарстана.

Отметим, что подобные встречи с представителями духовенства стали традиционными. Ранее Минниханов встречался с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом и епископом Набережночелнинским и Елабужским Гавриилом в сентябре 2024 года, с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом — в августе 2024 года. В феврале 2025 года Минниханова принял в своей резиденции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.