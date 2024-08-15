Рустам Минниханов обсудил с митрополитом Казанским и Татарстанским восстановление религиозных объектов
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Они обсудили сохранение и развитие православной культуры и духовно-нравственных ценностей, а также восстановление религиозных объектов, в частности возрождение комплекса Казанского Богородицкого монастыря.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал Рустаму Минниханову о служении епархии в зоне СВО. В эти районы священнослужители регулярно выезжают для духовного окормления военнослужащих. Также представители казанской епархии принимают активное участие в гуманитарных миссиях.
Напомним, в мае Рустам Минниханов провел встречу с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. В ходе встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что в Казани будет построена Соборная мечеть.
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