Участники программы «Пушкинская карта» приобрели почти 27 млн билетов

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Глава Минкульта России Ольга Любимова сообщила, что в прошлом году участники программы «Пушкинская карта» приобрели 26,7 млн билетов на общую сумму почти в 12 млрд рублей. При этом было выдано 1 млн 700 тыс. карт, пишет «Интерфакс».

Программа «Пушкинская карта», направленная на социальную поддержку молодежи от 14 до 22 лет, была запущена 1 сентября 2021 года. Ее цель — повысить интерес молодых людей к культурным мероприятиям. Оплата билетов происходит за счет государства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее МВД России предупредило о том, что мошенники похищают деньги у подростков, обещая предоставить инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты». Антонова уточнила, что «недостаточная осведомленность держателей «Пушкинской карты» ведет к активным действиям со стороны мошенников».

Рената Валеева