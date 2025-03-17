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Российские военные освободили Степовое в Запорожской области

12:23, 17.03.2025
Российские военные освободили Степовое в Запорожской области
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения группировки «Днепр» полностью освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщает Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области, — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области нанесено поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

Утверждается, что потери украинской стороны составили до 65 военнослужащих, уничтожены пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

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