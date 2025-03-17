КХЛ не включила игры «Ак Барса» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала топ-5 наиболее интересных матчей на игровой неделе. Игры казанского «Ак Барса» против «Барыса» и «Сибири» не попали в список приоритетных.

В топ-5 игр недели попали поединки «Трактор» — СКА (18 марта), «Динамо» (Москва) — «Авангард» (18 марта), «Автомобилист» — СКА (20 марта), а также противостояние ЦСКА против минского «Динамо» (21 марта) и уральское дерби между «Автомобилистом» и «Металлургом» (22 марта).

«Ак Барс» на неделе сыграет два заключительных матча в регулярном чемпионате. 20 марта казанцы в Астане встретятся с «Барысом», а 22 марта сразятся с «Сибирью» в Новосибирске. По итогам этих матчей станет известен номер посева «Ак Барса» в плей-офф. Сейчас команда Анвара Гатиятулина занимает пятое место в таблице Восточной конференции.



Ранее КХЛ не включила «татарстанское дерби» между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в число пяти топ-игр недели.

Зульфат Шафигуллин