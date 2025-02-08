Спрос на алкогольные коктейли в России упал на 27,6%

Фото: Владимир Васильев

Продажи алкогольных коктейлей в России в 2024 году резко снизились на 27,6%, что является самым значительным падением среди всех категорий спиртных напитков. Основной причиной этого снижения стало резкое повышение акцизов, которое произошло в прошлом году и привело к почти четырехкратному увеличению цен на коктейли, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно информации экспертов, покупатели начали переключаться на другие алкогольные напитки, а производители рассматривают возможность перехода на выпуск пива.

Управляющий директор компании «Мегапак» Андрей Богачев сообщил, что в прошлом году производство коктейлей сократилось на 60% по сравнению с 2023 годом и в ближайшее время эта тенденция может привести к полному прекращению их выпуска.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С мая 2024 года акциз на алкогольные напитки составил 141 рубль за литр, что значительно увеличивает стоимость готовой продукции. В настоящее время цена за банку коктейля колеблется от 200 до 250 рублей, в то время как 40-градусная водка стоит от 350 рублей. Эксперты отмечают, что при таких ценах покупатели не готовы приобретать коктейли.

В качестве альтернативы производители начинают активно производить пиво и другие слабоалкогольные напитки. По данным Росалкогольтабакконтроля, объем производства пива в 2024 году составил 788,9 млн дал, что на 10,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Производство сидра и других подобных напитков также увеличилось на 43,8%.

Тем не менее Богачев не исключает, что в розничной продаже могут остаться самые популярные коктейли, такие как джин-тоник.

Напомним, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин выступил с инициативой о запрете продажи любых алкогольных напитков, включая пиво, лицам, не достигшим 21 года.



Анастасия Фартыгина