Минниханов поручил службам подготовиться к паводку в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам обеспечить полную готовность ресурсов для предотвращения подтоплений в связи с наступлением весеннего периода. Об этом пишет его пресс-служба.
Минниханов подчеркнул, что таяние снега и льда может привести к подтоплению дорог, дворов и придомовых территорий, а также к сходу снега и льда с крыш, что создает угрозу для безопасности людей и сохранности имущества.
В связи с этим раис республики поручил управляющим компаниям, коммунальным службам и собственникам объектов активизировать работы по:
- вывозу снега с улиц и дворов многоквартирных домов;
- очистке от снега и наледи крыш жилого фонда, объектов социальной сферы и коммерческого назначения, других высотных конструкций.
— Главам следует держать этот вопрос на личном контроле, — подчеркнул Минниханов.
Кроме того, особое внимание необходимо уделить подготовке ливневых каналов и дренажных систем.
— Должны быть подготовлены ливневые каналы и дренажные системы. Там, где это необходимо, нужно создавать дополнительные отводы для талой воды. Заранее необходимо подготовить насосы, мотопомпы и другую технику для откачивания воды, — добавил Рустам Минниханов.
В 2025 году боковые притоки Волги и Камы в весеннее половодье много воды не дадут. Инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук предрекает, что «у нас все еще впереди» и минимумы 1977 года будут перекрыты в ближайшем будущем. О чем еще говорили эксперты на Всероссийской научно-практической конференции — в материале «Реального времени».
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