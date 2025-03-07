Минниханов поручил службам подготовиться к паводку в Татарстане

Фото: Галия Шакирова

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам обеспечить полную готовность ресурсов для предотвращения подтоплений в связи с наступлением весеннего периода. Об этом пишет его пресс-служба.

Минниханов подчеркнул, что таяние снега и льда может привести к подтоплению дорог, дворов и придомовых территорий, а также к сходу снега и льда с крыш, что создает угрозу для безопасности людей и сохранности имущества.

В связи с этим раис республики поручил управляющим компаниям, коммунальным службам и собственникам объектов активизировать работы по:

вывозу снега с улиц и дворов многоквартирных домов;

очистке от снега и наледи крыш жилого фонда, объектов социальной сферы и коммерческого назначения, других высотных конструкций.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Главам следует держать этот вопрос на личном контроле, — подчеркнул Минниханов.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить подготовке ливневых каналов и дренажных систем.

— Должны быть подготовлены ливневые каналы и дренажные системы. Там, где это необходимо, нужно создавать дополнительные отводы для талой воды. Заранее необходимо подготовить насосы, мотопомпы и другую технику для откачивания воды, — добавил Рустам Минниханов.

В 2025 году боковые притоки Волги и Камы в весеннее половодье много воды не дадут. Инженер Института водных проблем РАН Сергей Беднарук предрекает, что «у нас все еще впереди» и минимумы 1977 года будут перекрыты в ближайшем будущем. О чем еще говорили эксперты на Всероссийской научно-практической конференции — в материале «Реального времени».

Рената Валеева