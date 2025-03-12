Спецпосланник президента США по Украине и России Келлог отстранен от переговоров

Фото: Максим Платонов

Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически отстранен от участия в переговорах по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Келлог не присутствовал на американо-украинских переговорах в Джидде. Некоторые должностные лица администрации США и внешнеполитические эксперты из числа республиканцев, неофициально консультирующие команду президента Дональда Трампа, подтверждают этот факт.

Представитель американской администрации заявил, что роль Келлога поставлена под сомнение. По его словам, слишком много ключевых действующих лиц пытаются играть роль героя, который положит конец войне, а Келлог «плетется за остальными, усиливая неразбериху вокруг того, кто чем занимается».

Предполагаемое отстранение Келлога рассматривается как рост влияния того крыла американской администрации, которое скептически смотрит на продолжение поддержки Киева Вашингтоном. В это крыло входят вице-президент Джей Ди Вэнс и кандидат на пост заместителя министра обороны по политическим делам Элбридж Колби.

Заместитель директора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт заверил, что Келлог остается ценной частью команды Трампа, особенно когда дело касается переговоров с европейскими союзниками.

Близкий к Келлогу источник утверждает, что тот часто контактирует напрямую с Трампом и ни на кого другого не работает. Источник объясняет предположения об отстранении Келлога межклановой борьбой в вашингтонском бюрократическом аппарате. Кроме того, у Келлога самые лучшие отношения с Владимиром Зеленским среди всех представителей администрации США.

Рената Валеева