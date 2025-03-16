В мае жители Татарстана будут отдыхать почти половину месяца
В мае жители Татарстана, работающие по пятидневной неделе, смогут насладиться 13 выходными днями, по данным из производственного календаря республики.
- Первые длинные выходные начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая в честь Праздника Весны и Труда, а также благодаря переносу выходного с 4 января на 2 мая.
Следующие четыре выходных будут с 8 по 11 мая, приуроченные к празднованию Дня Победы и переносу выходного с 23 февраля. Кроме того, в этом месяце выходными днями станут 17, 18, 24, 25 и 31 мая.
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