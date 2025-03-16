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В мае жители Татарстана будут отдыхать почти половину месяца

08:27, 16.03.2025
В мае жители Татарстана будут отдыхать почти половину месяца
Фото: Динар Фатыхов

В мае жители Татарстана, работающие по пятидневной неделе, смогут насладиться 13 выходными днями, по данным из производственного календаря республики.

  • Первые длинные выходные начнутся с 1 мая и продлятся до 4 мая в честь Праздника Весны и Труда, а также благодаря переносу выходного с 4 января на 2 мая.

Следующие четыре выходных будут с 8 по 11 мая, приуроченные к празднованию Дня Победы и переносу выходного с 23 февраля. Кроме того, в этом месяце выходными днями станут 17, 18, 24, 25 и 31 мая.

Анастасия Фартыгина

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