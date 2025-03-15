Тренер «Ак Барса» Макрицкий: «Тематические матчи привлекают внимание к колориту Татарстана»

Тематические татарские матчи привлекают внимание к национальному колориту Татарстана. Такое мнение высказал тренер «Ак Барса» Александр Макрицкий в преддверии игры с «Витязем» в Казани. Встреча будет посвящена культурному наследию Татарстана.

— Это очень правильно. Такие события привлекают внимание болельщиков к национальному колориту Татарстана. К игре изготовили классные свитеры с красивой вышивкой. Интересно и болельщикам, и ребятам, — цитирует слова Макрицкого клубная пресс-служба.

«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в эксклюзивном комплекте игровой формы «Камзул» с элементами татарской культуры. Матч в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Игра станет заключительной для «Ак Барса» в Казани в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого команда Анвара Гатиятулина сыграет лишь два матча на выезде — с «Барысом» (20 марта) и «Сибирью» (22 марта).

«Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции с 80 очками в 65 играх. «Витязь» идет десятым в таблице Запада с 55 баллами. Подмосковная команда потеряла все шансы для выхода в плей-офф Кубка Гагарина. «Ак Барс» выиграл последние семь матчей против «Витязя» в КХЛ.

Зульфат Шафигуллин