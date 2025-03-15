Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение акций по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение акций по случаю 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
— Для нашей страны это очень важное событие, восстановление исторической справедливости. За эти одиннадцать лет в Крыму сделано гораздо больше, чем за весь постсоветский период, — сказал он.
Годовщина будет отмечаться 18 марта.
— Обращаюсь к главам городов и районов: необходимо обеспечить проведение акций и мероприятий в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией, — подчеркнул Рустам Минниханов.
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