Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение акций по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение акций по случаю 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Для нашей страны это очень важное событие, восстановление исторической справедливости. За эти одиннадцать лет в Крыму сделано гораздо больше, чем за весь постсоветский период, — сказал он.

Годовщина будет отмечаться 18 марта.

— Обращаюсь к главам городов и районов: необходимо обеспечить проведение акций и мероприятий в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Елизавета Пуншева