Минниханов призвал уделять особое внимание подготовке кадров в ЖКХ

Фото: Ринат Назметдинов

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал уделять особое внимание подготовке кадров в сфере ЖКХ. На данный момент в отрасли в республике работают 27,4 тыс. человек. Такие цифры в преддверии праздника День работников бытового обслуживания и ЖКХ он озвучил на совещании.

— Мы даже полдня не можем без них прожить! Полдня. <…> Очень внимательно надо смотреть на комплектование при текучке кадров. Не только деньги тратить на инфраструктуру: трубу поменяли, котлы, но если там не будет персонала и ответственных подготовленных людей, то вся эта система (не будет работать, — прим.ред.). А это инженерные, крупные комплексы, насосные и электрохозяйства, очистные сооружения. Это не просто взять [человека] с улицы, там человек с улицы не сможет работать, — сказал Минниханов.

Раис отметил, что в регионе сформирована новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры с ежегодным финансированием в размере 10 млрд рублей. Еще 1,6 млрд выделяется из федерального бюджета.

— Все эти средства должны использоваться эффективно и по целевому назначению. В текущем году планируется реконструкция и модернизация 135 объектов в городах и районах республики. Никогда ранее таких средств на ЖКХ не направлялось, — добавил Минниханов.

Елизавета Пуншева