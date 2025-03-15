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Марат Гатин стал помощником Минниханова по курированию Группы «Россия — Исламский мир»

09:03, 15.03.2025
Марат Гатин стал помощником Минниханова по курированию Группы «Россия — Исламский мир»
Фото: взято из телеграм-канала пресс-секретаря раиса

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Марата Гатина своим помощником по курированию вопросов работы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Решение было озвучено на традиционном утреннем совещании в Кабмине республики.

Как сообщает руководитель пресс-службы раиса Лилия Галимова, Гатин последние годы работал руководителем представительства Россотрудничества в Арабской Республике Египет — директором Российского центра науки и культуры в Каире.

Начинал свою трудовую деятельность Гатин в Департаменте внешних связей раиса Татарстана. Многие годы он проработал там в разных должностях.

Елизавета Пуншева

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