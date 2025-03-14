Никита Шлейхер завоевал серебро на турнире International Divers Day в Ростоке
Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер стал серебряным призером международного турнира International Divers Day, прошедшего в немецком городе Росток.
Шлейхер набрал 404,45 балла, уступив первое место другому россиянину, Евгению Кузнецову, который завоевал золото с результатом 432,95 балла.
Бронзовую медаль выиграл британец Мэттью Диксон, набравший 404,25 балла, что всего на 0,2 балла меньше, чем у Шлейхера.
Ранее стало известно, что Шлейхер получил допуск ко всем международным стартам World Aquatics. У прыгуна уже был частичный допуск к стартам международного уровня. Теперь же он может выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.
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