Никита Шлейхер завоевал серебро на турнире International Divers Day в Ростоке

Татарстанский прыгун в воду Никита Шлейхер стал серебряным призером международного турнира International Divers Day, прошедшего в немецком городе Росток.

Шлейхер набрал 404,45 балла, уступив первое место другому россиянину, Евгению Кузнецову, который завоевал золото с результатом 432,95 балла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бронзовую медаль выиграл британец Мэттью Диксон, набравший 404,25 балла, что всего на 0,2 балла меньше, чем у Шлейхера.

Ранее стало известно, что Шлейхер получил допуск ко всем международным стартам World Aquatics. У прыгуна уже был частичный допуск к стартам международного уровня. Теперь же он может выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.



Рената Валеева