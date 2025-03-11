Казанского таксиста, который сбил 11 человек, арестовали на 15 суток за употребление наркотиков

Также он является фигурантом уголовного дела о наезде вследствие грубого нарушения ПДД

Фото: Ирина Плотникова

Мировой суд в Вахитовском районе Казани назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который наехал на людей у остановки общественного транспорта, в результате чего пострадали 11 человек. Водитель признан виновным в употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ). Согласно акту освидетельствования, в его биологических материалах нашли следы амфетамина и марихуаны.

— В отношении Крусева Евгения Сергеевича было вынесено административное наказание в виде ареста на 15 суток, — заявил представитель суда.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, вчера в Казани на улице Вишневского произошло ДТП с участием такси, которое наехало на людей на автобусной остановке. В результате аварии пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются шесть пострадавших.

Водитель такси Евгений Крусев утверждает, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Примечательно, что уголовные дела о грубом нарушении правил дорожного движения по данной истории возбудили и в СК, и МВД Татарстана. Однако в итоге расследование было доверено Главному следственному управлению МВД республики, поскольку данная категория преступлений подследственна именно органам внутренних дел. В рамках уголовного дела силовики с ходатайством о мере пресечения для Крусева в суд пока не обращались.

По информации МВД России по Татарстану, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности, включая случаи употребления наркотических веществ и отказа от лечения.

В 2017 году Крусев был признан виновным в управлении автомобилем под воздействием алкоголя. Суд установил, что он был задержан с явными признаками опьянения, а результаты освидетельствования подтвердили его вину. Суд назначил ему штраф и лишил прав на полтора года, учитывая наличие малолетнего ребенка.

В том же году Крусев также столкнулся с обвинением в нанесении побоев. Его признали виновным в том, что в ходе ссоры он трижды ударил женщину по лицу, за что получил штраф в размере 5 тыс. рублей. Суд учел все доказательства, включая протоколы и заключения экспертов, и не нашел смягчающих обстоятельств, так как Крусев не был трудоустроен и ранее не привлекался к ответственности.

В 2019 году Крусев снова оказался в суде, на этот раз по делу о задолженности за ЖКУ. Суд обязал его и членов его семьи выплатить более 30 тыс. рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

2 августа 2024 года он был задержан с признаками наркотического опьянения. Инцидент произошел на улице Технической, где сотрудники полиции заметили у него нарушения речи и поведения, что вызвало подозрения в употреблении наркотиков. Крусев был направлен на медицинское освидетельствование, однако отказался проходить тест, сославшись на то, что ранее покурил гашиш. Суд установил, что его отказ является нарушением закона, что повлекло за собой административную ответственность. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии состава правонарушения и назначил Крусеву 5 суток ареста.

Однако это не единственные проблемы Крусева с запрещенными веществами . 8 августа он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и получил предписание о принудительном лечении. Суд обязал его обратиться к врачу-наркологу в течение месяца, но Крусев не выполнил это требование. 15 ноября он снова оказался в суде и получил еще 5 суток ареста за уклонение от лечения, признав свою вину.

Кроме того, 17 декабря его оштрафовали на 1 тыс. рублей за неуплату штрафа в 100 рублей, который он не погасил в установленный срок. Крусев не явился на судебное заседание, хотя был должным образом уведомлен.



Рената Валеева, Анастасия Фартыгина