Эксперты включили казанскую компанию в рейтинг крупнейших игроков аутсорсинга

Фото: Максим Платонов

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало 15-й ежегодный список крупнейших компаний и групп, работающих в сфере аутсорсинга учетных функций, по итогам 2023 года. Среди участников рейтинга оказалась казанская компания «Смарт Консалтинг», которая продемонстрировала рост выручки наряду с другими региональными участниками.

Суммарная выручка компаний, вошедших в рэнкинг, за 2023 год составила 16,858 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8% (при уровне инфляции 7,4%, Росстат). Это третий год подряд, когда отрасль демонстрирует значительный рост: в предыдущем выпуске рэнкинга за 2022 год выручка участников выросла на 14,4%, а в рэнкинге за 2021 год — на 21%.

Казанская компания «Смарт Консалтинг» стала одной из новых региональных участников рейтинга, показавших рост выручки. Она вошла в список наряду с другими не столичными компаниями, такими как «ПИКТА» (Самара), «МЦОБ. Онлайн-сервисы» (Курск), «Абат групп Юг» (Краснодар), «Альфа-Информ» (Пенза), «1+1» (Барнаул) и «Формула» (Екатеринбург).

В этом году в рэнкинге дополнительно выделили направления деятельности, такие как ИТ-поддержка и сервис, а также юридическое сопровождение клиентов (ранее эти услуги отражались суммарно). По данным участников, на долю ИТ-поддержки и сервиса в 2023 году пришлось как минимум 1,3 млрд рублей (8,3% от общего дохода по рэнкингу), а на юридическое сопровождение — еще 400,3 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что Татарстан вошел в число 37 регионов России, где необходимо увеличить численность занятых для обеспечения потребностей экономики до 2030 года.



Матвей Гавриков