В 2024 году чаще всего обманывали татарстанцев от имени служб безопасности банков

Фото: Реальное время

Компания RED Security провела исследование схем интернет-мошенничества, с которыми столкнулись жители Татарстана и других регионов России в 2024 году.

По данным опроса, чаще всего злоумышленники звонили от имени:

служб безопасности банков (26,8%);

телеком-операторов (23,9%) и силовых ведомств (13,8%);

государственных органов и муниципальных служб (11,9%);

администрации соцсетей (11,5%);

работников «Почты России» (4,7%).

В 31,6% случаев аферисты пытались получить логины, пароли и SMS-коды от онлайн-сервисов, включая «Госуслуги» и интернет-банкинг. В 30,6% случаев их интересовали персональные данные граждан, а в 24,6% — платежная информация, такая как данные банковских карт и коды подтверждения операций.

Почти 60% респондентов смогли распознать мошенников, однако среди тех, кого обманули, 18,1% стали жертвами шантажа с использованием утекших данных, 17,6% потеряли доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% лишились денежных средств на счетах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Почти четверть опрошенных не приняли мер для защиты от мошенников, тогда как большинство приняли меры предосторожности: 45% подключили дополнительную защиту (например, антиспам или двухфакторную аутентификацию), 15% начали активно изучать материалы по киберграмотности, а 1% записались на специализированные курсы.



Напомним, что за последний год более половины российских компаний подверглись кибератакам.



Матвей Гавриков