Кибератакам за последний год подверглись более половины российских компаний

Фото: Реальное время

За последний год более половины российских компаний подверглись кибератакам. К такому заключению пришли исследователи Positive Technologies.

В результате опроса выяснилось, что 55% российских организаций подверглись кибератакам. 8 из 10 атакованных компаний понесли серьезный ущерб в виде утечки информации, простоя в работе и финансовых потерь.

Также исследование показало, что в России растет спрос на кибербезопасность. Около 80% опрошенных компаний заявили о постоянном преобразовании инфраструктуры для защиты от кибератак.

По данным МВД, за 2024 год в Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), что на 20,8% больше, чем в предыдущем году. Однако раскрываемость этих преступлений снизилась до 15,4%.

Ранее в «Реальном времени» вышел материал о причинах падения показателя раскрываемости киберпреступлений.

Зульфат Шафигуллин