В Татарстане уголовное дело против главы ООО «РОБУ» прекратили после погашения задолженности

Фото: Максим Платонов

В результате расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов, руководитель ООО «РОБУ» полностью погасил задолженность перед бюджетом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

Следствие установило, что с 2020 по 2023 год директор компании предоставлял ложные данные в налоговых декларациях, создавая фиктивные сделки с пятью контрагентами. Это привело к убыткам более 171 млн рублей, включая недоимку и штрафы.

После сбора достаточных доказательств виновности руководителя он решил погасить задолженность. В связи с этим следователь удовлетворил ходатайство подозреваемого и прекратил уголовное дело, так как ущерб был возмещен.