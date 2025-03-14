Лукашенко: «Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не войдет в состав России в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что и Россия не станет частью Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Когда Россия войдет в состав Белоруссии или наоборот? Это вряд ли будет в ближайшее время, — уточнил Лукашенко во время своего выступления в Совфеде России.

Он добавил, что попытки форсировать объединение могут привести к негативным последствиям для обеих стран. Лукашенко призвал к постепенному подходу: «Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас».

Кроме того, он сообщил, что белорусская армия вскоре получит российские гиперзвуковые комплексы «Орешник».

— Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы, — сказал Лукашенко. Он также добавил, что пусковые установки для ракет будут производиться в Белоруссии.

Напомним, также сегодня в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой было подписано соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Президенты подписали договор о взаимной безопасности обеих стран.

