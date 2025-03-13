Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от иностранного преследования

В Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой было подписано соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных органов юстиции. Также президенты подписали договор взаимной безопасности обеих стран. Церемония прошла в Малахитовом фойе и стала итогом их переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин подчеркнул, что Россию и Белоруссию связывают исторические узы и их отношения служат примером для других стран. Он пояснил, несмотря на сложности, экономическое сотрудничество между государствами развивается успешно.

— В сфере экономики у двух государств все развивается наилучшим образом, — сказал президент России.

Лукашенко также добавил, что страны открывают новые направления взаимодействия, включая авиастроение. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество будет только укрепляться.

— Отношения России и Белоруссии вышли на очень высокий уровень, — сказал белорусский лидер.

В ходе встречи обсуждались и другие важные темы. Лукашенко сообщил, что Путин планирует обсудить с представителями США вопрос о перемирии на Украине. Он считает, что предложение о временном перемирии не является уловкой, хотя Киев, вероятно, не согласится на него.

— На Россию «не нажать» по вопросу урегулирования на Украине, — добавил Лукашенко, подчеркивая, что США «нажали» на Киев. Он также заявил, что у Вашингтона нет четкого плана по конфликту, и они лишь «зондируют почву».

Переговоры между лидерами длились более часа, после чего состоялся расширенный формат обсуждений за обедом. Лукашенко также подтвердил, что ожидает визита в Россию 9 мая.



Анастасия Фартыгина