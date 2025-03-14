В Казани отменили левый поворот на перекрестке Сибгата Хакима и Нигматуллина
С сегодняшнего дня при движении по улице Сибгата Хакима со стороны улицы Амирхана запрещен левый поворот на улицу Нигматуллина. Водителям рекомендуется совершать поворот направо после кольца. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Данные изменения введены для повышения безопасности дорожного движения в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на данном участке.
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