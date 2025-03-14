В России могут начать отслеживать доходы самозанятых граждан

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Счетная палата России рекомендует правительству изменить правила налога на профессиональный доход (НПД), чтобы Федеральная налоговая служба (ФНС) могла отслеживать расчеты самозанятых граждан. В своем годовом отчете ведомство уточнило, что режим НПД успешно реализуется, но требует дополнительных мер контроля. Об этом сообщили в «Ведомостях».

По данным Счетной палаты, некоторые самозанятые не сообщают о своих доходах, а число случаев аннулирования доходов увеличивается.

— Часть самозанятых не передавали сведения о своих расчетах, — сообщил представитель ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время налоговые органы не имеют возможности отслеживать движение средств на счетах самозанятых, и эти граждане должны самостоятельно фиксировать свои доходы через приложение «Мой налог».

Александр Ермоленко, партнер юридической компании Orlova/Ermolenko, пояснил, что реализация предложений Счетной палаты может столкнуться с юридическими трудностями: «Легко отказаться от банковской и персональной тайны у законодателя не получится».

Напомним, что в 2024 году самозанятые жители Татарстана выплатили в бюджет 2,1 млрд рублей налогов, что на 700 млн рублей больше, чем в 2023 году. В январе 2025 года налоговые поступления от самозанятых составили 200 млн рублей, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Фартыгина