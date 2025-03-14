Депутаты Госдумы обратились в КС из-за повышения штрафов для водителей

Фото: Анастасия Фартыгина

Группа депутатов Госдумы направила запрос в Конституционный суд с просьбой проверить закон о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения. Они считают, что при его принятии был нарушен регламент. Об этом сообщили в ТАСС.

Запрос касается закона, принятого в декабре 2024 года, который увеличивает штрафы с 1 января и вводит наказание за повторную езду без полиса ОСАГО. В документе депутаты просят признать закон не соответствующим Конституции.

— Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, ужесточающие ответственность по 12 статьям Кодекса об административных правонарушениях, что изменило первоначальную концепцию, — говорится в запросе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат Владимир Плякин уточнил, что, по его мнению, правительство увеличивает штрафы из-за снижения собираемости.

— Водители меньше нарушают ПДД, и суммы штрафов снижаются. Я предполагаю, что правительство пытается компенсировать это, — добавил он. Депутаты из четырех фракций выступили против повышения штрафов без обсуждения с общественностью.

Депутат Юрий Синельщиков сообщил, что запрос был отправлен в Конституционный суд 12 марта. Суд решит, как рассматривать обращение — на открытом или закрытом заседании. Если заседание будет открытым, процесс может занять около полугода.

Анастасия Фартыгина