Рустам Минниханов: «Великий талант Софии Губайдулиной ценят во всем мире»

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования в связи со смертью композитора Софии Губайдулиной. Об этом сообщила его пресс-служба.

— Это невосполнимая утрата не только для близких, для всех нас. София Асгатовна принадлежала к плеяде талантливых людей, которые всем сердцем служат высокой культуре. Великий талант Софии Губайдулиной ценят во всем мире, и мы испытываем особую гордость, что имя композитора тесно связано с Татарстаном. Уверен, ее культурное наследие будет служить в деле воспитания молодого поколения музыкантов, — сказал он.

Напомним, всемирно известный композитор, почетный гражданин Казани и заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась вчера. Ей было 93 года. Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким Софии Губайдулиной, назвав ее человеком-эпохой и выдающимся композитором современности. София Губайдулина родилась в 1931 году в Чистополе, окончила Казанскую и Московскую консерватории, с 1991 года проживала в Германии. Творческая интеллигенция и деятели культуры поделились с «Реальным временем» воспоминаниями о великом композиторе.