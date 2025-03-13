В Кремле заявили, что не заинтересованы во временном перемирии с Украиной

Россия заинтересована в достижении долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине, которое учитывало бы законные интересы страны, а не во временном перемирии. Оно, по мнению Москвы, является лишь «передышкой» для украинских военных. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1».

— Мы считаем, что наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации, — подчеркнул Ушаков.

Помощник президента сообщил, что в ходе разговора с советником по национальной безопасности США Майком Уолтцем он изложил позицию России по этому вопросу.

— Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего, — пояснил Ушаков.

Украина готова принять предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня при условии, что Россия также примет и одновременно выполнит условия перемирия. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак по итогам переговоров с американской делегацией.