ЛДПР предложила запретить въезд мигрантов в Россию

Фото: Михаил Захаров

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца года. По его мнению, это необходимо для обеспечения безопасности страны и ее граждан, пишет РИА «Новости».

Слуцкий отметил, что количество мигрантов в России превысило «критическую массу». По данным Росстата, прирост мигрантов по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года.

Парламентарий подчеркнул, что стране нужна четкая стратегия суверенной миграционной политики, которая будет учитывать интересы большинства россиян, их безопасность и социальную защищенность. Если экономике нужны мигранты, то пускать их следует только на ограниченный срок и без привоза семей. Также не предоставлять им гражданство и социальные льготы за счет государства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению Слуцкого, Россия не должна повторить катастрофу «цивилизованных» стран, где местные жители боятся выходить на улицу из-за большого количества мигрантов. Лидер ЛДПР также подчеркнул необходимость предотвращения ситуации, когда приезжие диктуют местному населению свои правила жизни, отбирают рабочие места и занимаются криминальным бизнесом.

Накануне, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости перевода иностранных граждан, работающих в России, на вахтовый метод и отмены для них каких-либо преференций.

Рената Валеева