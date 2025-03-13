ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих

Фото: Динар Фатыхов

ФСБ России сообщила о предотвращении серии диверсионно-террористических актов, подготовленных спецслужбами Украины в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО, и госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям. Об этом пишет РИА «Новости».

Злоумышленники планировали отправить жертвам по почте посылки с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы.

В ходе досмотра почтовых отправлений в аэропорту Челябинска были обнаружены пять таких посылок. Взрывотехники ФСБ обезвредили СВУ, которые, по данным ведомства, были готовы к срабатыванию при открытии.

По подозрению в причастности к организации покушений задержан гражданин России в Первоуральске, завербованный украинскими спецслужбами. Следствие установило, что в марте 2025 года он отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. В ФСБ отмечают, что после выполнения задания связь с кураторами была прекращена, а обещанное вознаграждение не выплачено.

В 2024 году задержанный, по заданию кураторов, собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

В ходе осмотра мест закладок в Челябинске был обнаружен еще один тайник, из которого изъяты четыре аналогичных СВУ, предназначавшиеся военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Организован розыск лиц, причастных к изготовлению взрывных устройств и закладке тайников. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).

Рената Валеева