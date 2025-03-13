В Казани приостановлено движение трамваев на участке «Сахарова» — «Д.Файзи»

Фото: Динар Фатыхов

В связи с нарушением изоляции контактной сети из-за неблагоприятных погодных условий, временно приостановлено движение трамваев на участке остановок «Сахарова» — «Д.Файзи». Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротрансе».

В связи с инцидентом временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №5, 5а, 7.



Напомним, в Казани капремонт необходим 70,1 км трамвайных путей, 81,9 км контактных сетей, 35,2 км кабельных линий, 4 подстанциям и 143 аварийным опорам. Кроме того, есть потребность в закупке оборудования. Общая стоимость модернизации инфраструктуры составляет 5,9 млрд рублей.

Рената Валеева