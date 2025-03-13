Западные СМИ акцентировали внимание на военной форме Путина на совещании в Курской области

Фото: Анна Сейтумерова

Совещание президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина на одном из пунктов управления курской группировкой войск попало на первые полосы ведущих мировых изданий. Новости об этом появились на первых страницах британских Guardian, Telegraph, Financial Times, испанских ABC и Pais, а также китайской South China Morning Post. Об этом пишет «Прайм».

Многие СМИ обратили внимание на внешний вид президента, появившегося в военной форме с армейским камуфляжем.

— Он сделал это в военной форме — редкое явление для президента, — отмечает испанская газета Pais.

Зарубежные издания также прокомментировали заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвавшего действия украинских войск в Курской области «маневром».

— Через несколько минут после того, как по российскому государственному телевидению были показаны кадры с высказываниями Путина, главнокомандующий ВСУ заявил, что его войска отступают, чтобы минимизировать потери, — пишет South China Morning Post.

В ходе совещания начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства о ходе операции в курском приграничье. По его словам, российские войска освободили более 1100 кв. км территории, что составляет более 86% от площади, ранее занятой противником. Герасимов заявил, что потери ВСУ в этом регионе превысили 67 тысяч человек.

Также сообщается о большом количестве сдавшихся в плен украинских военнослужащих. По словам Герасимова, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков ВСУ.

Генерал Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области находится в изоляции и подвергается планомерному уничтожению. Он также заявил, что российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.



Рената Валеева