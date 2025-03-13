Счетная палата обнаружила, что «Мосфильм» получает доход от списанных фильмов

Фото: Динар Фатыхов

Киностудия «Мосфильм» продолжает получать доход от фильмов, списанных с баланса, что выявила Счетная палата в рамках аудита пользования имущественным комплексом и выплат в бюджет госпредприятий за 2023–2024 годы. Об этом говорится в отчете ведомства, поступившем в РБК.

В отчете подчеркивается, что коллекция из более чем 2,8 тыс. фильмов, созданных на киностудии за ее 100-летнюю историю, является «основным и уникальным активом» «Мосфильма». Однако, почти 1,5 тыс. из них числятся «за балансом без денежной оценки». В 2023 году, по данным Счетной палаты, «Мосфильм» списал 81 позицию первоначальной балансовой стоимостью 754 млн рублей.

Несмотря на списание, аудиторы зафиксировали, что фильмы, находящиеся за балансом, в 2022–2024 годах «неоднократно являлись предметом сделок передачи прав на их использование» и приносили «значительный и постоянный доход предприятию». Это, по мнению Счетной палаты, указывает на то, что данные фильмы фактически являются нематериальными активами.

Кроме того, Счетная палата установила, что в реестр федерального имущества (РФИ) «Мосфильмом» внесены данные только о 90 проектах, а на балансе предприятия учтены всего 39 фильмов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность выделения бюджетных средств на проекты режиссера Сарика Андреасяна.



Рената Валеева