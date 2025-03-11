Депутат Госдумы предложил пересмотреть финансирование фильмов Андреасяна

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность выделения бюджетных средств на проекты режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказался текст обращения.

Гусев указывает, что за последние десять лет на проекты Андреасяна было выделено 590 млн рублей из бюджета (415 млн в виде безвозмездных субсидий и 175 млн в качестве возвратных средств «Фонду кино»). Однако результаты проката фильмов режиссера, по мнению депутата, свидетельствуют о низкой востребованности у зрителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особую обеспокоенность у Гусева вызывает поведение Андреасяна. Депутат сообщает, что режиссер, выступая перед студентами московского киноколледжа, допустил некорректные высказывания в адрес Андрея Тарковского, используя нецензурную лексику. Гусев считает, что такое поведение не соответствует статусу деятеля, получающего государственную поддержку, и может негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи и репутации отечественного кино.

— Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы, — заявил Гусев.

С 11 по 13 марта в Казани пройдут Дни иранского кино, в рамках которых зрители смогут увидеть разнообразные полнометражные художественные и анимационные фильмы.

Рената Валеева