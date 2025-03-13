В Аргентине задержаны 150 человек во время протестов из-за низких пенсий

Фото: Ирина Плотникова

В центре Буэнос-Айреса во время акции протеста, переросшей в беспорядки, сотрудники полиции задержали 150 человек. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в интервью телеканалу LN+, передает РИА «Новости».

По словам министра, в ходе столкновений с протестующими ранения получили от 15 до 17 полицейских.

— Многие из людей, пришедших на эту манифестацию, — болельщики, левые — пришли готовыми убивать, — заявила Буллрич.

12 марта в центре аргентинской столицы прошла акция протеста, в которой приняли участие пенсионеры, требующие улучшения условий жизни, и поддерживающие их футбольные болельщики. Около двух тысяч человек собрались на площади и прилегающих улицах, выражая недовольство низкими пенсиями и высокой стоимостью жизни.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вскоре после начала манифестации начались столкновения с полицией, переросшие в беспорядки. Протестующие забрасывали правоохранителей палками, бутылками и камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы. Участники акции пытались возводить баррикады, подожгли полицейский автомобиль и мусорные баки. Полиция использовала мотоциклы для разгона протестующих, после чего толпа начала разбегаться в разные стороны.

Рената Валеева