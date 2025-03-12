«Национальные игрушки» проиграли дело об использовании товарного знака «Шурале»
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану признало использование компанией «Национальные игрушки» товарных знаков «Шурале», «Су Анасы» и «Камыр-Батыр» актом недобросовестной конкуренции. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Материалы дела переданы должностному лицу татарстанского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. В ходе заседания действия «Национальных игрушек» были признаны нарушающими пункты 1 статьи 14.4 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».
УФАС считает, что компания преследовала цель получить личную имущественную выгоду, взимая компенсации за использование товарных знаков, зарегистрированных на имена персонажей татарского фольклора.
«Национальные игрушки» являются правообладателем товарных знаков «Шурале», «Су Анасы», «Алтынчеч», «Камыр-Батыр» и «Казанская царица». Компания ранее подала иск в Арбитражный суд против театра кукол «Экият» за использование этих знаков в своих постановках.
Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».
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