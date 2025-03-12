«Ак Барс» разгромил лидера Востока «Трактор» в Казани в матче КХЛ

«Ак Барс» разгромил в Казани «Трактор» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина трижды за игру реализовала большинство.



В составе «Ак Барса» дважды отличились Дмитрий Яшкин и Артем Галимов, еще по шайбе забросили Митчелл Миллер и Александр Барабанов. У «Трактора» голы забили Максим Шабанов (в стиле лакросс) и Стивен Кэмпфер. Форвард «Ак Барса» Ник Петан оформил ассистентский хет-трик, отдав три голевые передачи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нападающий Артем Галимов побил рекорд Даниса Зарипова по количеству шайб в составе «Ак Барса» за один регулярный чемпионат КХЛ. В активе хоккеиста стало 35 забитых голов в текущем сезоне. По этому показателю Галимов вошел в тройку лучших снайперов чемпионата.



«Ак Барс» набрал 82 очка и поднялся на 5-е место в Восточной конференции. «Трактор» остался лидером Востока с 90 баллами.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 15 марта с «Витязем».

«Ак Барс» — «Трактор» — 6:2 (0:0, 4:2, 2:0)

Голы:

1:0 Яшкин (Миллер, Семенов, 20:56)

2:0 Миллер (Петан, 23:32, 5х4)

2:1 Шабанов (Коростелев, Дэй, 23:46)

2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов, 25:27)

3:2 Галимов (Петан, Миллер, 29:58, 5х4)

4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко, 39:11)

5:2 Барабанов (Петан, Галимов, 45:53, 5х4)

6:2 Галимов (51:20)

Зульфат Шафигуллин