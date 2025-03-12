Все заложники освобождены после штурма поезда в Пакистане

Фото: Динар Фатыхов

Все пассажиры, захваченные экстремистской группировкой «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) на поезде в юго-западной провинции Белуджистан, освобождены после 30-часовой операции пакистанских военных. Об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника, в общей сложности из 346 заложников были освобождены — 168 во вторник и 178 в среду. Однако 27 солдат, взятых в заложники боевиками, погибли. Кроме того, в ходе спасательной операции погиб один пакистанский военнослужащий.

Накануне АОБ заявила о захвате поезда с более чем 400 пассажирами, ликвидации шести пакистанских военных и угрозе расправы над заложниками в случае вмешательства армии. Региональные СМИ подтвердили сообщение о захвате поезда.



Рената Валеева