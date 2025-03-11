Боевики захватили поезд с 400 пассажирами в Пакистане

«Армия освобождения Белуджистана» заявила о захвате поезда с более чем 400 пассажирами в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщают региональные СМИ. Группировка также заявила о ликвидации шести пакистанских военных и пригрозила убить заложников в случае попытки военной операции против них. Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что нападение произошло в отдаленном районе провинции возле тоннеля, окруженного горами. Боевики подорвали железнодорожные пути, чтобы остановить поезд, следовавший из Кветты в Пешавар.

К месту происшествия направлены силы безопасности, власти провинции принимают экстренные меры для урегулирования ситуации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в регионе Белуджистан на протяжении десятилетий действуют сепаратистские группировки, выступающие за отделение от Пакистана. Они регулярно совершают нападения на правительственных чиновников, военных и объекты, связанные с Китаем, требуя доступа к доле от разрабатываемых в регионе природных ресурсов.

Рената Валеева