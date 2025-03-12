«Ак Барс» назвал состав на матч с «Трактором» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» назвал состав на игру с «Трактором» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тренерский штаб Анвара Гатиятулина произвел пару изменений по сравнению с предыдущим матчем команды против «Спартака» (3:5).

Вне заявки на игру остались защитник Альберт Яруллин и нападающий Никита Дыняк. Вместо них в состав вернулись Константин Лучевников и Егор Коршков. Также отсутствует Денис Комков. Тренеры «Ак Барса» поменяли сочетания защитников. В первой паре с Никитой Лямкиным сыграет Алексей Марченко, а Миллер во второй — со Степаном Фальковским.

В ворота с первых минут выйдет Тимур Билялов, а сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Мифтахов); Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Марченко; Петан — Семенов — Яшкин, Миллер — Фальковский; Пустозеров — О’Делл — Терехов, Князев — Лучевников; Коршков — Кателевский — Кошелев, Замалтдинов — Степан Терехов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч с «Трактором» в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» опустился на 6-е место в Восточной конференции с 80 очками. «Трактор» лидирует в турнирной таблице Востока. Ранее «Ак Барс» разгромил челябинскую команду в Казани со счетом 4:0.

Зульфат Шафигуллин