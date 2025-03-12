«Рубин» проиграл в гостях «Уралу» и вылетел из Кубка России

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл в Екатеринбурге «Уралу» со счетом 0:1 в матче плей-офф Кубка России в Пути регионов. Команда Рашида Рахимова завершила свои выступления в турнире.

Единственный гол в составе «Урала» забил Тимур Аюпов. Во втором тайме арбитр после ВАР-просмотра отменил забитый мяч Мартина Секулича из-за офсайда у уральской команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» вылетел из нынешнего розыгрыша Кубка России. При этом команда Рахимова в последних шести матчах турнира забила всего один гол.

Следующий матч «Рубин» проведет 16 марта в Казани с «Пари НН» в 15:15 по московскому времени. Игра пройдет в рамках чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье «Рубин» победил дома «Спартак» со счетом 2:1 в матче РПЛ.

Зульфат Шафигуллин