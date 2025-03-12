В Казани арестован еще один фигурант дела о мошенничестве в сфере ИЖС на 171 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Вахитовский районный суд Казани арестовал еще одного обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве при индивидуальном жилищном строительстве в Татарстане. Ущерб по делу составил более 171 млн рублей, пишет ТАСС.

Под стражу заключен житель Лаишевского района Татарстана 1983 года рождения, которому предъявлены обвинения в совершении 30 эпизодов мошенничества (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Накануне стало известно, что прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял под личный контроль ход расследования этих уголовных дел.

По версии следствия, с февраля 2023 года по апрель 2024 года обвиняемый, действуя совместно с другими лицами от имени компаний «Таунхаусы и дома», «Бастион-строй» и ряда ИП, обманывал граждан под предлогом строительства жилых домов и похитил более 171 млн рублей.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что в мае 2024 года жители Татарстана обратились к главе республики Рустаму Минниханову с жалобой на неисполнение обязательств компанией «Таунхаусы и дома». Минниханов обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия подрядчика, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На старте расследования были определены четверо обвиняемых, двое из которых были заключены под стражу, а двое находились под домашним арестом. Имущество обвиняемых на сумму 38 млн рублей было арестовано.