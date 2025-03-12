Казанцы смогут наблюдать редкое явление — двойную видимость Венеры

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Жители Казани с 17 по 21 марта смогут наблюдать редкое астрономическое явление — двойную видимость планеты Венера. Как сообщает пресс-служба КФУ, Венера будет видна как в вечерние часы (с 19.00 до 20.00), так и в утренние (с 5.00 до 6.00).

Обычно планету можно наблюдать только в первую или вторую половину дня, поэтому мартовское явление станет исключительным. Причиной этого является совпадение взаимного положения Земли и Венеры относительно Солнца в эти дни.

Венера предстанет в виде месяца, который называют венерианским. Наблюдать за явлением можно будет без использования оптических приборов при условии ясного неба.

— Вечером Венера очень хорошо видна на западной небесной полусфере. Все прекрасно знают, что в западном направлении одна из самых ярких звезд обычно и есть Венера. Утром, при восходе Солнца, планету можно будет наблюдать на восточной части небесной полусферы, — сообщил руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев Центру медиакоммуникаций КФУ.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

После 21 марта Венера останется на небосводе, и за ней можно будет наблюдать в течение года. При наблюдении в телескоп можно увидеть только ее поверхностный, облачный плотный слой.

Рената Валеева