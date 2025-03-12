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Банк России опубликовал курс валют на 13 марта

17:32, 12.03.2025
Банк России опубликовал курс валют на 13 марта
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 13 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар поднялся на 0,05 рубля, евро вырос на 0,31 рубля, юань увеличился на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 86,62 рубля;
  • евро — 93,97 рубля;
  • юань — 11,92 рубля.

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