Бородавко выписали из больницы после полученной в Казани пневмонии

Фото: Динар Фатыхов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил РИА «Новости» о своем выздоровлении и выписке из больницы после перенесенной пневмонии.

Напомним, 6 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о госпитализации Бородавко во время чемпионата России в Казани.

— Чувствую себя лучше. Уже выписали из больницы, сейчас нахожусь в Москве. Я обязательно поеду в Сыктывкар на соревнования, — заявил Бородавко.

Тренер планирует посетить седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/2025, который пройдет в Сыктывкаре 16—17 марта. Там же 22 и 23 марта определятся призеры чемпионата России в масс-стартах среди мужчин и женщин. Бородавко намерен лично поддержать своих подопечных на предстоящих соревнованиях.

Рената Валеева