«Спасибо Татарстану»: тренер сборной России по лыжным гонкам госпитализирован в Казани с пневмонией

Фото: Динар Фатыхов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко госпитализирован в Казани с пневмонией. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА «Новости».

— Он с пневмонией госпитализирован. Спасибо Татарстану, все под контролем! — заявила Елена Вяльбе.

В настоящее время в Казани проходит чемпионат России по лыжным гонкам, который завершится 9 марта. Состояние тренера находится под наблюдением врачей.

Рената Валеева