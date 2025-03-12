Для проведения Казанского лыжного марафона завезут почти 130 тонн снега

Фото: Динар Фатыхов

58-й Казанский лыжный марафон пройдет в субботу, 15 марта, на стадионе «Локомотив». Несмотря на плюсовую температуру, организаторы активно готовят лыжную трассу к соревнованиям, передает мэрия города.

Накануне на стадион завезли более 50 тонн экологически чистого снега, собранного со спортивных объектов Казани, где уборка проходит без использования химических реагентов. В пятницу планируется завезти еще 70—80 тонн снега.

Одной из участниц марафона станет известная российская лыжница, призер этапов Кубка мира Анастасия Доценко, которая два года назад одержала победу на дистанции 50 км.

— В такую погоду самое главное — подобрать хорошую пару лыж. Надеюсь, что погода не подведет и соревнования состоятся. Я планируют принять участие на дистанции 50 км и, конечно же, выиграть, — заявила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в марафоне примет участие мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата России Артем Николаев, который завершил профессиональную карьеру и теперь планирует проехать трассу в качестве любителя.

В столице Татарстана завершилась казанская часть чемпионата России по лыжным гонкам. Лыжники Татарстана завоевали в общем итоге 17 наград, из которых семь золотых и по четыре серебра и бронзы.

Рената Валеева